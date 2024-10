Adli: “E’ stata una partita particolare. Non ho esultato per rispetto”

Yacine Adli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Milan, con un suo gol alla sua ex squadra.

Queste le sue parole: “Per me oggi era una partita particolare. Ho dato tanto amore a questo club, volevo fare bene. La squadra lavora forte, meritiamo i tre punti di stasera”.

Per questo amore non hai esultato? “Per il rispetto che mi hanno dato e per come mi hanno trattato i tifosi. E’ solo un rispetto che rendo”.

Foto: twitter Fiorentina