Adli e Beltran stappano la gara, Gudmundsson sfiora il terzo in rovesciata. È 2-0 Fiorentina all’intervallo

Il primo tempo di Lazio-Fiorentina termina 0-2.

La gara inizia con un tentativo da parte di Castellanos, con Pongracic che devia in angolo, ma a sbloccare la gara è la Fiorentina, all’11’. Esce male Marusic, scippato da Mandragora con un recupero alto. Beltran lancia Gosens, che mette in mezzo e trova Adli, che al volo spiazza Provedel. Al 17′ arriva anche il raddoppio con Beltran: Folorunsho lavora un buon pallone sulla sinistra e premia l’inserimento di Dodo. Cross morbido sul secondo palo, praticamente indisturbato l’argentino appoggia in rete di testa. Da segnalare il bellissimo abbraccio di Dodo, autore dell’assist, con Palladino dopo il raddoppio. Al 34′ la Viola va vicinissima al terzo gol con una conclusione in rovesciata di Gudmundsson, terminata sul palo. Il primo tempo termina 2 a 0 per la Viola, a Baroni il compito di resuscitare i biancocelesti nella seconda frazione.

Foto: Instagram Fiorentina