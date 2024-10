Adli: “Con questo spirito possiamo puntare in alto”

Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Genoa.

Queste le sue parole: “Sono le vittorie che danno qualcosa in più al gruppo. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, ma abbiamo lottato e abbiamo portato punti a casa. Siamo felici ma dobbiamo continuare a lavorare forte perché la strada è lunga. Dobbiamo pensare ora alla prossima”.

Cosa hai detto a Kouamé alla fine? “Gli ho detto che ho rosicato tanto perché era un’occasione per chiuderla. Ma quando l’arbitro ha fischiato era tutto dimenticato. Anche lui era deluso perché ha visto dopo che poteva fare meglio, ma al 90′ con tutto quello che ha dato può mancare un po’ di lucidità. La cosa più importante sono i tre punti”.

La guardi la classifica? “La vedo ma non interessa. So quanto è duro rimanere a lottare con quelle squadre in alto. Sono sicuro che la squadra darà il massimo per crescere. Con questo spirito possiamo puntare in alto ma non dobbiamo sopravvalutarci e lavorare forte ogni giorno”.

La tua esperienza in viola: “Alla Fiorentina ho trovato un gruppo veramente top. Io voglio crescere, il mister ci aiuta tanto e ci fa lavorare tanto. Penso di essere cresciuto da quando sono arrivato, a centrocampo c’è concorrenza. Chi è in campo poi deve dare tutto ma ora penso solo a crescere e dare il massimo per la Fiorentina”.

