Adli: “Ammiravo De Gea, ora ci gioco insieme. Milan? Prima di andarmene ho detto che gli avrei segnato contro”

In un evento organizzato al Viola Park, Yacine Adli ha parlato davanti ad una platea di bambini della sua esperienza alla Fiorentina, del suo passato rossonero, e delle sue aspirazioni. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“È veramente un onore giocare per la Fiorentina perché ho la fortuna di poter fare il lavoro che sognavo da piccolo e sono felice di giocare per questo grande club e questa grande città. Il mio giocatore preferito qui alla Viola? Sono tutti miei compagni e li amo tutti quindi la domanda è difficile ma se ne devo scegliere uno dico De Gea. Lo vedo giocare da quando sono piccolo e averlo al mio fianco è un piacere e un onore, per me è uno dei più grandi portieri al mondo. Come gestisco i social? Ci scrivono in tanti, ma cerchiamo di essere attenti. Quando le cose vanno bene è facile ma in altri momenti serve attenzione perché alcuni messaggi possono fare male. Cerchiamo di eliminare i messaggi di chi ci insulta e diffonde odio, non possiamo dare loro tempo. Passo massimo un’ora al giorno sui social, ci sono cose molto più interessanti da fare”.

E sul gol al Milan: “Sono stato veramente contento di segnare questo gol. Prima di lasciare il Milan avevo detto che avrei segnato quando ci saremmo affrontati e siccome sono un uomo di parola ho segnato”.

Foto: Instagram Adli