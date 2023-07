ADL presenta Meluso: “Il DS dello Spezia che aveva battuto il Napoli era proprio lui”

Per il Napoli conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore Sportivo Mauro Meluso, introduce il presidente Aurelio De Laurentiis: “Il nome di Meluso nasce dalla concertazione e lo studio che abbiamo fatto insiene al capo dello scouting Micheli, l’ad Chiavelli ed abbiamo deciso che il profilo di Meluso coincideva con quello che cercavamo. Poi ho fatto un rewind molto rapido e mi sono ricordato della mia considerazione che avevo dato per Italiano quando gli feci i complimenti per aver battuto il Napoli e chi mi accompagnò nello spogliatoio era proprio il ds di quello Spezia. Mauro, benvenuto!”.

Foto: sito Spezia