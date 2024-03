AdL, non solo la multa per il caso Sky: la Uefa pensa anche ad una squalifica

Dopo lo scontro con alcuni operatori di Sky Sport andato in scena a Barcellona martedì scorso, l’Uefa ha aperto un provvedimento disciplinare ex articolo 55 per “violazione delle regole basilari di decente condotta”. Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica, che precisa come la sanzione potrebbe essere anche più pesante di una semplice multa. In caso di illeciti di tal genere, infatti, la massima istituzione calcistica europea è solita comminare anche la squalifca. Resta da vedere quali saranno le conseguenze di questa vicenda e come il numero uno azzurro deciderà di affrontare la situazione.

Foto: Twitter SSC Napoli