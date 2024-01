ADL: “Mou a Napoli? No, all’estero. Osimhen andrà via? Lo sapevamo. Zielinski? A Marotta ho detto…”

Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega. “Mourinho? Non c’è nulla con il Napoli, è molto simpatico, amo molto i portoghesi, ma credo che il suo destino sarà lontano dall’Italia e non certo a Napoli. Ostigard? Bravissimo giocatore e bravissimo ragazzo, serve al Napoli ma adesso vediamo, dobbiamo sperimentare sul campo degli acquisti. Fin a quel momento sarà difficile fare dei ragionamenti. Osimhen? Lo sapevamo che il suo futuro sarà lontano dall’Italia. La nostra trattativa è stata molto lunga e amicale, sapevamo che sarebbe andato al Real, al PSG o a una squadra inglese. Zielinski è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore, ma è stato otto anni a Napoli e certe storie vanno al termine da sole. Se lui volesse restare, saremmo qui ad abbracciarlo, ma se vuole andare perché ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto e avrà convinto il ragazzo, la moglie e Il suocero. Vi dico soltanto una cosa, il signor Zielinski da me prende uno stipendio molto più alto da quello che io leggo andrebbe a prendere all’Inter. A Marotta ho detto “non ti stai comportando bene”, ma l’ho detto con il sorriso perché lui ha detto “non è vero, non è vero..”.

Foto: Instagram Napoli