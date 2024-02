ADL: “L’economia del calcio è malata. L’UEFA finirà per non attrarre più il pubblico”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti al al ‘Business of Football Summit’, un evento promosso dal Financial Times e che si è svolto nella giornata di oggi a Londra. Queste le parole del numero uno dei partenopei: “Il calcio è malato. Ma perché è malato? Perché l’economia del calcio è malata. Perché campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario. In questo modo, i campionati non sono produttivi abbastanza. Quindi ogni volta che, ad esempio, la UEFA dice, okay, ora in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500€ milioni e nella Conference League più di €238 milioni. Ok, io lo capisco. Ma se tutte le squadre sono indebitate questo vuol dire che questa somma di denaro non è sufficiente. Quindi non è questo un calcio sostenibile. Non solo non è sostenibile, ma giochiamo anche tante gare. Quindi, quando questo accade, è come se buttassi tutto all’aria. Finisci per non attrarre più il pubblico.”

Foto: Twitter SSC Napoli