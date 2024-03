ADL, in arrivo pesante multa dalla Uefa per il caso Sky

Le immagini dello scontro andato in scena ieri a Barcellona tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed alcuni inviati di Sky Sport hanno fatto rapidamente il giro del web e non sono state affatto gradite dai vertici Uefa. Stando a quanto fatto sapere da La Repubblica, l’emittente aveva l’autorizzazione per le interviste così come per la ripresa dei calciatori azzurri, ecco perché la massima istituzione calcistica europea starebbe pensando ad una pesante sanzione. Al momento si parla di una semplice multa, anche se molto consistente. Si attendono aggiornamenti in merito.

Foto: Twitter SSC Napoli