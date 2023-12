ADL: “Ho venduto Elmas. Ecco dove interverrò. E su Zielinski…”

Aurelio De Laurentiis ha anche parlato di mercato nella sua intervista al Corriere dello Sport-Stadio, ribadendo l’imminente rinnovo di Osimhen da lui annunciato diverse settimane fa. “Farò almeno tre operazioni. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due. Elmas? Già venduto (al Lipsia, ndr). È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti. Zielinski? Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie…”. Su Zielinski ribadiamo quanto anticipato un mese e mezzo fa: l’Inter sarebbe prontissima a fiondarsi in caso di fumata nera nella trattativa per il rinnovo con il Napoli.

Foto: Instagram Napoli