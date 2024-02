ADL: “Gli agenti sono un cancro del calcio. Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica”

Arrivano altre dichiarazioni da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, oggi ospite a Londra all’evento promosso dal Fiancial Times “Business of Football Summit”. Le sue parole: “Gli agenti sono un cancro del calcio. La classe arbitrale dovrebbe dipendere dai club, con cui dovrebbe dialogare perché non sia una casta ma dei collaboratori – dice dei fischietti -. E non esiste che un arbitro espella un allenatore. Il calcio sembra una barzelletta.” per questo.

Un suo pensiero poi sulla SuperLega:

“Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica, solo se ci si entrerà per merito e non per pedigree. Loro hanno promesso di essere operativi dal 2025. Chi vivrà vedrà.”

Foto: sito SSCNapoli