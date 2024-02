ADL: “Futuro Osimhen? Chissà chi partirà, vedremo. I soldi sono l’ultimo problema per il Napoli”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine dell’evento “Business of Football Summit – The Path to Profit” sponsorizzato dal FinancialTimes a Londra, ha tentato di fare chiarezza anche sul prossimo futuro di Victor Osimhen: “Ha una clausola rescissoria: è una cifra molto alta. Chissà chi partirà, vedremo. I soldi sono l’ultimo problema per il Napoli. Abbiamo sempre fatto ottimi acquisti, come abbiamo fatto in passato. Lo faremo anche in futuro. Sono solo problemi sentimentali. Quando vedi un giocatore andare via è come dire addio ad un figlio. Sei felice anche se questo figlio ha un successo fantastico ovunque vada.

Napoli è un posto fantastico, ci sono alcuni giocatori che se ne sono innamorati e ci sono rimasti come Hamsik per 11 anni. O come altri per otto anni (Zielinski, ndr). E ce ne sono altri che sono nel mirino di Real Madrid, dal PSG, dall’Arsenal, dal Manchester City, dal Chelsea. Queste squadre hanno tanti soldi, è difficile trattenere i giocatori quando a volerli sono queste squadre. Soprattutto quando i tuoi poi hanno una clausola rescissoria con cui possono essere acquistati.”

Foto: Twitter SSCNapoli