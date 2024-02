ADL: “Avevo preso Perez, poi ho detto ‘mi avete rotto, non si fa più nulla’. Lindstrom è più un’ala”

Aurelio De Laurentiis ha toccato poi altri temi in conferenza stampa:

“Si devono riempire i media di notizie, ma c’è sempre quella nota negativa ma che mi fa sorridere e si dice ‘aveva promesso anche il difensore’, ho sentito anche ‘di piede sinistro’, ma si pensava ad Ostigard in uscita. Ero dietro ad un giocatore del Genoa, il Genoa stesso ha confermato che la mia offerta era superiore a tutte le altre, ma il giocatore ha preferito l’Inghilterra al Napoli e pure al Bayern, l’Inghilterra la si ritiene una meta sempre indiscutibilmente irrinunciabile. A quel punto abbiamo detto se serve uno veloce, non rapido, c’è differenza. Avevamo ripiegato sul signor Perez, ho incontrato al Britannique Gino Pozzo che è venuto molto carinamente, ma dopo tre ore avevo da incontrare il commissario di Castellammare per la nuova casa del Napoli ma c’era un casino di traffico… Prima di andare via ho detto facciamola finita, facciamo 18 milioni all inclusive, ma i miei mi dicono che volevano il pagamento di chi ha cresciuto il giocatore, poi i soldi al procuratore e ho detto mi avete rotto, non si fa più nulla. Nel frattempo Mazzarri si è rimesso a 3 dietro, rivalutando anche Ostigard e quindi bisognava comprare uno che magari quest’estate, rimodulando in un altro modo la difesa, me lo trovo lì. Ma Ostigard è un bravo giocatore, lo volevano per 10mln e quindi qualcosa significherà? Poi abbiamo comprato un centrocampista che può fare anche il difensore centrale. Un’altra cosa che sento: avete comprato un trequartista quando serviva un esterno alternativo a Politano e Kvara. Il signor Lindstrom ha fatto 23 partite in nazionale e nel club come ala destra, punto. Lindstrom ha fatto anche 19 partite come trequartista, ma sono più quelle da ala. Documentatevi, ma mi sono stancato di sentirmi dire: chi cazzo hanno comprato? Se si deve collaborare tra media e club… noi stiamo dentro tutti i giorni, conosciamo tutto dei giocatori, carattere e stato fisico. Ogni tanto bisogna concentrarsi, questa conferenza era dovuta per Mazzarri, ma è mia intenzione di non fare più conferenze pre-partita perché l’allenatore deve essere lasciato in pace. Lui ha già tante cose da decidere, poi non vi può dire mica come schiera la squadra…”.

