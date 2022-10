Adil Rami: “Quando ero al Milan ho avuto la sfortuna di imbattermi in Inzaghi. Faceva giocare solo i suoi amici”

Ricordate Adil Rami, ex difensore del Milan, francese di origini marocchine, vera e propria meteora dei rossoneri? Il 36enne, oggi in forza al Troyes, in Ligue 1, ha tuonato contro Pippo Inzaghi ricordando la sua esperienza a Milano, attaccando l’attuale tecnico della Reggina.

Queste le sue parole a ‘BeIn Sports’: “Quando ero al Milan ho avuto la sfortuna di imbattermi in Inzaghi.Faceva giocare solo i suoi suoi amici. Me ne sono andato, volevo ritrovare il calcio vero. Magari con un vero allenatore le mie cose al Milan sarebbero andate diversamente”.

Parole al veleno, quindi per il giocatore che comunque ha collezionato 39 presenze, segnando 4 gol.

Foto: twitter Boavista