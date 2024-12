Adi Hutter: “Kolo Muani al Monaco? Sarebbe bello”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Ligue 1 proprio contro il PSG, il tecnico del Monaco Adi Hutter ha parlato della situazione infortuni, e della possibilità di ingaggiare l’attaccante Kolo Muani a gennaio, oggi ai ferri corti con Luis Enrique.

“Con l’infortunio di Folarin (Balogun), è nostro compito aprire gli occhi per vedere cosa possiamo fare nella finestra di mercato. Tutti sanno che non è mai facile reclutare in inverno ”, ha ammesso il tecnico 54enne, che alla domanda sulle voci che vorrebbero Kolo Muani al Monaco ha risposto in questo modo. “Sarebbe bello“, ha esclamato con un sorriso l’allenatore monegasco prima di dettagliare le sue osservazioni. “Ma dobbiamo essere onesti… Ci sono tanti aggressori in Europa che potrebbero aiutarci . Conosco Kolo Muani dai tempi del Francoforte, lì ha segnato tanti gol. Potrebbe essere un profilo. Ma ci sono molte cose che entrano in gioco. E senza dubbio non è uno dei più economici! Dobbiamo trovare una buona soluzione per la seconda parte della stagione. Abbiamo in mente dei profili. Dobbiamo trovare qualcuno che sappia fare gol. Non importa quanti anni abbia” .

Foto: Instagram Kolo Miuani