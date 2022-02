Adeyemi: “Non ho deciso cosa farò a fine stagione. Testa al Bayern”

Nella consueta conferenza pre-gara per il Salisburgo, prossimo avversario del Bayern Monaco, era presente l’attaccante Karim Adeyemi. Interrogato sul suo futuro, considerando che diverse società sono interessate a tesserarlo nella prossima sessione di mercato, ha risposto così: “Sto pensando al Salisburgo, nulla nel mio futuro è chiaro. Quello che dovrà succedere in estate, succederà in estate. La partita significa molto per me, sono un ragazzo di Monaco, ho grande voglia per una grande partita. Siamo motivati e speriamo di farcela. Possiamo rendere la vita difficile al Bayern con qualità e intensità”.

Foto: Twitter Salisburgo