Adeyemi: “Da piccolo adoravo Robben. La Serie A non l’ho mai guardata molto. Giocatore italiano preferito? Il Maestro Pirlo”

La giovane stella del RB Salisburgo, Karim Adeyemi, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport. Tanti i temi trattati, tra i quali la Serie A e il suo idolo da bambino: “Sono nato e cresciuto a Monaco di Baviera: adoravo Arjen Robben del Bayern. Guardavo sempre le sue partite cercando di imparare qualcosa dalle sue giocate”.

Sulla Serie A e sul calcio italiano: “Da buon tedesco sono sempre stato un grande fan della Bundesliga. La Serie A non l’ho mai guardata molto, in compenso ho visto diverse partite della Nazionale italiana, un avversario sempre duro per la Germania. Il mio giocatore preferito italiano? Andrea Pirlo. Del “Maestro” mi colpivano la calma e la serenità che dimostrava con la palla tra i piedi, ma anche la comprensione del gioco e l’abilità nei calci di punizione e nei rigori”.

FOTO: Twitter Champions League