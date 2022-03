Adesso è chiaro per tutti: l’Inter annuncia il rinnovo di Brozovic fino al 2026

Ve lo avevamo annunciato in tempi non sospetti: Marcelo Brozovic avrebbe rinnovato con l’Inter, ben oltre le voci che lo avevano accostato a tanti altri club. Una situazione chiara fin dallo scorso agosto, per l’Inter si trattava sempre di una priorità. Da novembre in poi la strada è stata sempre e assolutamente in discesa. Adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Marcelo Brozovic: il centrocampista classe 1992 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026”.

FOTO: Sito Inter