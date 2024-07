Adesso è anche ufficiale: Sulemana è un nuovo calciatore dell’Atalanta

Adesso è anche ufficiale: Ibrahim Sulemana è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Di seguito il comunicato: “Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana Kakari, 21enne centrocampista ghanese con alle spalle già due campionati di Serie A.

Nato a Sunyani, il 22 maggio 2003, è stato lanciato nel calcio italiano dall’Hellas Verona con cui, dopo una positiva stagione in Primavera, esordisce in Serie A il 9 ottobre 2022 nella partita sul campo della Salernitana prendendo il posto di Veloso a venti minuti dalla fine. In maglia gialloblù colleziona 17 presenze, compreso lo spareggio per la permanenza in Serie A giocato da titolare e vinto contro lo Spezia.

Nell’estate del 2023 passa al Cagliari che lo acquista a titolo definitivo. In maglia rossoblù gioca complessivamente 24 partite (21 in campionato e 3 in Coppa Italia), contribuendo anche con due gol (il primo segnato a fine gennaio al Frosinone, il secondo a inizio aprile all’Hellas Verona) al raggiungimento della salvezza.

A fine stagione, per la precisione il 6 giugno, arriva anche l’esordio in Nazionale nella vittoriosa trasferta del Ghana sul campo del Mali in una gara di qualificazione ai prossimi Mondiali.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Ibrahim Sulemana Kakari, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.

Foto: sito Atalanta