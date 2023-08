Adesso è anche ufficiale: Muldur è un nuovo calciatore del Fenerbahce

Tutto confermato: si chiude l’avventura al Sassuolo di Mert Muldur, ceduto a titolo definitivo al Fenerbahce. Di seguito il comunicato ufficiale del club neroverde: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Mert MULDUR (’99, difensore): ceduto a titolo definitivo al Fenerbahce. Sei arrivato da noi per inseguire il tuo sogno, ora te ne vai per realizzarlo! Sono stati quattro anni importanti in neroverde. Grazie Mert e Buona Fortuna!!!”.

Foto: Instagram Fenerbahce