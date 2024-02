Adesso è anche ufficiale: Modena, ecco Di Stefano dal Lecco

Adesso è anche ufficiale: Lorenzo Di Stefano è un nuovo calciatore del Modena. Di seguito il comunicato: “E’ ufficiale l’arrivo al Modena F.C. di LorenzoDi Stefano classe 2002: acquisto a titolo definitivo dal Calcio Lecco 1912. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Catania, Di Stefano entra presto nel Settore Giovanile del club della sua città per essere quindi ingaggiato dalla Sampdoria nel gennaio del 2019, appena 17enne: chiude la stagione nell’Under 17 blucerchiata, realizzando 7 reti in 9 presenze. L’anno successivo nell’Under 18 del club genovese il bottino è di 4 gol in 15 partite. Il salto di qualità e le grandi potenzialità vengono messe in evidenza nel principale torneo Primavera, trovando ben 34 gol e 16 assist nell’arco di 2 stagioni: diverse volte è aggregato alla prima squadra per allenamenti e test amichevoli.

Nella passata stagione l’attaccante siciliano ha disputato la sua prima annata tra i grandi, con la maglia del Gubbio in Serie C: i 9 centri in 30 partite lo rendono uno dei protagonisti dell’ottima stagione degli umbri, culminata con i playoff (nei quali realizza 2 gol). Nell’estate 2023 l’approdo al Lecco, per la prima esperienza in Serie B: sul lago ha collezionato 13 presenze, con un gol e due assist. E adesso il Modena”.

Foto: logo Modena