Adesso è anche ufficiale: Luca Valzania è un nuovo calciatore della SPAL

Ve lo avevamo avevamo anticipato qualche giorno fa, ora è ufficiale: Luca Valzania è un nuovo giocatore della SPAL. A renderlo noto è il comunicato del club: “S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Unione Sportiva Cremonese le prestazioni sportive del centrocampista Luca Valzania. Classe 1996, nato a Cesena, Valzania è cresciuto nel Settore Giovanile dello stesso Cesena, squadra con cui ha fatto il proprio esordio nei pro nella stagione 2013-2014 in Serie B. Nel Campionato di Serie A 2014-2015, debutta in massima serie (due presenze) e in Coppa Italia (1 presenza). Rimane a Cesena fino alla stagione 2015-2016 (19 presenze totali col Club bianconero), prima di passare al Cittadella nel successivo Campionato di Serie B, squadra con la quale ha collezionato 35 presenze e realizzato la sua prima rete da professionista contro il Carpi alla 37^ giornata. Successivamente, vive l’esperienza di Pescara in Serie B con 33 presenze e 5 reti all’attivo. Nel 2018-2019, gioca in Serie A: nella prima parte di stagione con l’Atalanta (4 presenze), nella seconda col Frosinone (13 presenze e 2 reti). Nelle ultime tre annate, ha indossato la maglia della Cremonese in Serie B, formazione con cui lo scorso anno calcistico ha trovato la promozione in massima serie: 99 presenze totali e 8 reti. Ha vestito anche la maglia della Nazionale Italiana, prima con la B Italia e poi in Under 21: con quest’ultima 10 presenze. Benvenuto Luca!”.

Foto: Sito Ufficiale SPAL