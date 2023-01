Hitler con la maglia della Roma: gli adesivi vergognosi apparsi sui muri della Capitale

A poco meno di due giorni dalla Giornata della Memoria, il quartiere Trieste della Capitale è stato invaso da decina di adesivi raffiguranti Adolf Hitler con la maglia della Roma. Un gesto chiaro ed antisemita, che ha provocato l’intervento immediato del sindaco Roberto Gualtieri, il quale ha scritto su Twitter: “Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori”. Non è stato certamente il primo gesto vergognoso da parte di alcuni sostenitori della Lazio, i quali nel 2017 si erano resi protagonisti della creazione di altri adesivi, dove in quell’occasione ad essere raffigurata con la maglia giallorossa era Anna Frank.

Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della #Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori. https://t.co/B4GTVeLZ6O — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) January 25, 2023

Foto: Repubblica.it