Adebayor lascia il calcio giocato: “E’ stato un viaggio incredibile”

Emmanuel Adebayor, oltre 200 goal in carriera tra club e nazionale del Togo, ha ufficialmente annunciato il ritiro dalla scena agonistica. Il calciatore, classe 1984, (ha compiuto 39 anni a febbraio) si è congedato dai suoi tifosi con un video pubblicato sul proprio account Instagram.

Queste le sue parole: “Dagli alti ai bassi, la mia carriera da professionista è stata un viaggio incredibile. Grazie ai miei fan per essere stati presenti in ogni fase del percorso. Mi sento grato per tutto e eccitato per ciò che accadrà”.

Senza contratto dall’agosto del 2022, quando era terminato il rapporto con i togolesi del Semassi, Adebayor mette la parola fine su una carriera che lo ha visto vincere un solo trofeo collettivo, ovvero la Coppa del Re conquistata col Real Madrid nella stagione 2010/2011: le maglie indossate sono quelle di Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Crystal Palace, Istanbul Basaksehir, Kayserispor, Olimpia Asuncion e Semassi.

Con 32 gol segnati è il miglior marcatore nella storia della nazionale togolese.

Nel 2008 è stato nominato Calciatore africano dell’anno, diventando il primo e finora unico togolese ad essere insignito di questo riconoscimento; è inoltre stato votato nove volte Calciatore togolese dell’anno (dal 2005 al 2013). Ha totalizzato 615 presenze, segnando 221 gol.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real Adebayor (@e_adebayor)

Foto: twitetr Olimpia