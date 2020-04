Adebayor: “Critiche perché non ho fatto donazioni? Con i miei soldi faccio quello che voglio”

Durante questa pandemia, diversi calciatori si sono attivati singolarmente effettuando donazioni in favore della lotta al Coronavirus. Fra di questi, non c’è Emmanuel Adebayor, ex-attaccante di Arsenal e Real Madrid che oggi gioca in Paraguay: “Per quelli che dicono che non faccio una donazione: è vero non ne faccio. Molto semplice. Faccio quello che voglio fare, mangio quello che voglio mangiare e questa è la cosa più importante. – ha detto in una diretta video su Facebook – Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho creato una fondazione a Lomé. Ma sembra che sono stato io a portare il virus a Lomé. È una situazione molto sfortunata, ma è così ed è il Paese che è così. Se volete potete confrontarmi con Didier Drogba o con Samuel Eto’o, ma sfortunatamente non sono Didier Drogba o Samuel Eto’o. Sono Emmanuel Sheyi Adebayor e farò sempre quello che voglio.”

Foto: fourfourtwo.com