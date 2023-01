Addio a Vialli, la moglie Cathryn: “Siamo devastati. Era un marito e padre affettuoso. Grazie per il vostro amore”

Rompe il silenzio, la moglie di Gianluca Vialli, Cathryn, che a Londra, affida alla Gazzetta dello Sport poche parole per ringraziare tutte le persone che in questo momento stanno piangendo per la scomparsa di suo marito.

“Era uno sportivo di grande talento e soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”, le sue parole.

Anche la sorella di Cathryn, ha parlato del lutto: “Non è il momento giusto per parlare perché questo è un giorno triste. Mio figlio vive in Italia e mi ha detto che da voi c’è grande commozione per la scomparsa di Gianluca. Era una grande persona, non solo uno sportivo eccezionale, ma soprattutto un uomo con una storia da raccontare: con il suo coraggio e le sue parole ha trasmesso un messaggio importante a tutti coloro che lottano contro il cancro”.

Foto: Instagram Vialli