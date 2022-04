Addio Raiola, Sabatini ricorda: “Si offrì di portarmi in America a curarmi a sue spese”

Anche Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha voluto ricordare Mino Raiola, deceduto all’età di 54 anni nel pomeriggio.

Sabatini ha ricordato un aneddoto legato alla sua salute, quando Raiola si offrì di portarlo a curare a sue spese.

“Mino non mi avresti dato la possibilità di farlo in vita, avresti polemizzato come al solito.

Abbiamo litigato abbastanza Mino, ma non posso dimenticare che nel momento in cui ero gravemente malato chiamavi mia moglie offrendogli di portarmi in America a spese tue. Un atto di generosità straordinaria, non dovuta e silenziosa.

Grazie, Mino”, le parole di Walter Sabatini pubblicate dal profilo Facebook della Salernitana.

Foto: Twitter Salernitana