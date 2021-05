Addio Maestro Battiato: resterai per sempre un essere speciale

Il panorama della musica italiana ha perso uno dei suoi più grandi pilastri, Franco Battiato è morto all’età di 76 anni dopo un lungo periodo di allontanamento dalle scene. Malato da tempo, infatti, si era ritirato nella sua casa di Milo, nella sua Sicilia, nel 2019. Se ne va uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, che ha regalato capolavori come “Centro di gravità permanente” a “La cura”, brani che non moriranno mai. Battiato era anche un tifoso di calcio, teneva per il Riposto, squadra di un paesino tra Catania e Taormina che giocava nei dilettanti, adesso in Prima Categoria. Battiato aveva anche giocato a calcio tra gli anni 50 e 60 e agiva come libero. A causa del calcio deve il suo naso pronunciato, infatti a 13 anni sbattè la faccia contro il palo della porta durante una partita e il dottore lo vide solo dopo una settimana per punizione della madre quando la frattura non poteva ormai essere ridotta. Nel 1985 fece parte anche della Nazionale Cantanti.