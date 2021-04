Addio alla Super Lega, Gary Neville attacca la comunicazione del Manchester United: “La peggiore di sempre”

Gary Neville ne ha per tutti. Nonostante la rinuncia del Manchester United alla Super Lega, l’ex difensore dei Red Devils ha twittato contro la sua squadra per il comunicato stringato che recitava solo queste parole: “Non parteciperemo alla Super Lega“. Pronta la risposta di Gary Neville: “Ho letto questo messaggio 3-4 volte. E’ la peggiore comunicazione che ho mai visto in vita mia!“. L’accusa evidentemente è per la mancanza di scuse a differenza di Arsenal e Liverpool, ad esempio, che hanno spiegato la decisione.

I’ve read this 3-4 times now . Quite possibly the worst communication I’ve ever seen in my life! https://t.co/C0Rc8dsUWq — Gary Neville (@GNev2) April 21, 2021

Foto: Mirror