Addio a Pelé, il ricordo di Platini: “Era Monsieur Football, la storia del calcio”

Attraverso le colonne de L’Equipe, Michel Platini ha ricordato Pelé, scomparso oggi all’età di 82 anni: “Era Monsieur Football, la storia del calcio, la scoperta del calcio, tutto il calcio. Nel 1970 avevo 15 anni ed ero cresciuto con la sua figura nella mia immaginazione. Mio padre mi ha parlato di Pelé, e a scuola, inoltre, ho firmato “Peléatini”. Anche se non sempre lo abbiamo visto giocare, abbiamo solo parlato di lui. Non era più un uomo, non era più un calciatore, era il Dio del calcio. Sono molto, molto commosso. E’ la mia vita. Questa è la mia storia. E’ Pelè. Sono i miei sogni. Ho visto i suoi gol, le sue imprese e non ho mai dimenticato il suo Mondiale del 1970″.

Foto: Instagram Pelé