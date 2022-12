Addio a Pelè: “Il Re è morto”, “La fine di un mondo”. Il saluto della stampa mondiale

Il mondo piange Pelé, scomparso in serata all’età di 82 anni. Questa l’apertura dell’edizione online di O Globo: “Morto Pelé, l’immortale Re del calcio, aveva 82 anni”. La notizia ha scosso tutto il mondo con il The Sun che intitola: “Il Re è morto”, segue il The Times con: “Pelè, prima superstar mondiale del calcio, è morto a 82 anni”. L’Equipe, invece, titola così nella sua edizione online: “La fine di un mondo”.