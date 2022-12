Addio a Mario Sconcerti, il cordoglio del mondo del calcio

Giornalismo in lutto per la morte di Mario Sconcerti. Nato a Firenze nel 1948, era in ospedale da alcuni giorni e ha avuto un improvviso peggioramento. A seguito della brutta notizia, il mondo del calcio si è unito nel suo ricordo. Di seguito i messaggi di cordoglio.

ATALANTA “Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Mario Sconcerti“.

BOLOGNA “Il Bologna Fc 1909 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mario Sconcerti, che ha segnato un’epoca del giornalismo sportivo. Alla famiglia e ai colleghi vanno le più sentite condoglianze”.

ALLEGRI “Innanzitutto ho due pensieri, uno per Sinisa Mihjalovic e uno per Mario Sconcerti. In questo momento non ci sono parole, rivolgo un pensiero dolce ad entrambe le famiglie”.

ROMA “La Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mario Sconcerti ed esprime vicinanza ai familiari“.

TORINO “Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Sconcerti nel ricordo di Mario Sconcerti, maestro di giornalismo e appassionato uomo di sport.

Già direttore del Corriere dello Sport e de Il Secolo XIX, vice direttore della Gazzetta dello Sport, nella sua prestigiosa carriera Sconcerti è stato anche un prezioso punto di riferimento per La Repubblica e, come editorialista, era una delle firme più autorevoli de Il Corriere della Sera. Noto volto televisivo e apprezzato opinionista di Sky Sport, Mediaset e Rai ha ricoperto anche la carica di amministratore delegato della Fiorentina.

Alla moglie, a tutta la famiglia e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e l’abbraccio del Torino Football Club e del mondo granata”.

INTER “Il Club esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mario Sconcerti. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia”.

SPEZIA “Addio ad una delle storiche penne del giornalismo sportivo italiano. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia Sconcerti”.

HELLAS VERONA “Il Presidente Setti e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia Sconcerti per la scomparsa dello stimato giornalista sportivo Mario, in questo momento di grande dolore”.

LAZIO “Ci ha lasciato un professionista di elevato spessore, una firma autorevole del giornalismo italiano. Il presidente Claudio Lotito e la S.S. Lazio esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del direttore Mario Sconcerti”.

SAMPDORIA “L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la morte di Mario Sconcerti, scomparso a Roma all’età di 74 anni. Alla famiglia del giornalista sportivo, già direttore de Il Secolo XIX e del Corriere dello Sport, vanno le più sentite condoglianze da parte della società”.

DE LAURENTIIS “La notizia della morte di Mario Sconcerti lascia attoniti. Mario era stato uno dei primi giornalisti sportivi che ho conosciuto. Spesso non eravamo d’accordo su argomenti anche importanti, ma il confronto era sempre di alto livello. Una vera perdita per il giornalismo italiano”

LEGA PRO “Il presidente facente funzione Marcel Vulpis e la Lega Pro si uniscono al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Mario Sconcerti, una delle firme storiche del giornalismo sportivo italiano. Sconcerti, 74 anni, aveva lavorato nei più importanti quotidiani: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Repubblica, Secolo XIX, Corriere dello Sport (di questi ultimi due è stato direttore). Fu anche dirigente della Fiorentina, di cui era tifoso. E’ stato opinionista a Sky, Mediaset e Rai. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la Lega Pro”.

FIORENTINA “Tutta la Fiorentina si unisce al dolore per la scomparsa di Mario Sconcerti, una delle figure più importanti del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso e appassionato di Fiorentina. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla Famiglia e a tutte le persone a lui vicine”.