Addio a Jimmy Greaves: miglior marcatore del Tottenham, ex Milan e Campione del mondo nel 1966

E’ scomparso all’età di 81 anni, Jimmy Greaves, uno dei più grandi attaccanti inglesi di sempre: miglior marcatore nella storia della First Division (prima che diventasse Premier League) e vincitore della Coppa del Mondo del 1966. Ha scritto, inoltre, pagine importanti della storia del Tottenham. Ha militato, per un periodo, anche in Italia tra le fila del Milan nel 1961, fino a gennaio del 1962, per poi ritornare agli Spurs. Nel 2015 era stato colpito da un ictus.

Ecco l’addio commosso della società inglese: “Siamo estremamente rattristati nell’apprendere della scomparsa del grande Jimmy Greaves, non solo il capocannoniere del Tottenham Hotspur, ma il miglior tiratore che questo Paese abbia mai visto. Jimmy è morto a casa nelle prime ore di questa domenica mattina”.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.

We extend our deepest sympathies to Jimmy’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Jimmy.

