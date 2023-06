Addio a Berlusconi, Montella: “Fiero di averti regalato l’ultimo trofeo da Presidente del tuo amato Milan”

Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. Di seguito il pensiero diffuso via Instagram di Vincenzo Montella, ultimo tecnico avuto dal Cavaliere al Milan: “Fiero di averti regalato l’ultimo trofeo da Presidente del tuo amato Milan. Riposa in pace”.

Foto: Instagram Montella