Adarabioyo: “United? Quando ho saputo del Chelsea non c’è stato niente da fare”

Tosin Adarabioyo è un nuovo calciatore del Chelsea. Parlando con i microfoni della BBC durante il tour pre-campionato negli Stati Uniti, Adarabioyo ha così spiegato la scelta: “Ero completamente concentrato sul Fulham, poi sono successe delle conversazioni. Cose del genere accadono nel calcio, sono successe in fretta, ma per fortuna ora sono qui”.

Sullo United: “È meglio che lo chiediate al mio agente. Quando ho saputo che il Chelsea era interessato, mi sono concentrato completamente su questo. Quando si è arrivati al dunque, sentire il progetto che si sta portando avanti qui…è incredibile. È un progetto fantastico, un club fantastico, quindi per me non c’è stato niente da fare”, la chiosa.

Foto: Instagram Adarabioyo