Antonio Adan, portiere dello Sporting Lisbona, ha parlato di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Record: “E’ una macchina da gol, con tanta passione per il calcio. Sarebbe fantastico se decidesse di tornare allo Sporting. È un figlio per questo ambiente e sono sicuro che sta pensando difar ritorno qui. Verrà il momento in cui vestirà ancora la maglia di questo club”.

FOTO: Sito Sporting