Adams è tornato: un gol da cineteca per rilanciare il Toro

Il quarto gol in Serie A in Che Adams è un capolavoro di rarissima fattura. Una conclusione geniale di destro da centrocampo, che si arricchisce di valore anche per la sua importanza, non solo nella difficile gara di ieri contro un Empoli compatto, ma anche nell’intera stagione granata. Il Torino non vinceva una gara dal lontano 25 ottobre, in un altro 1-0 contro il Como. Da allora tante sconfitte e qualche pareggio, che avevano gettato sulla squadra una malinconia e una sfiducia nei mezzi pericolosissima. E quando le squadre sono in difficoltà, non possono fare altro che affidarsi sui propri pezzi grossi, sperando possano ribaltare le situazioni. E questo è proprio quello che ha fatto l’attaccante scozzese, che subito dopo Zapata è senza dubbio il secondo vero game changer di questo Toro, spesso timido e impaurito. Con un attacco spesso non estremamente prolifico e una quadratura offensiva da ritrovare, il gol di Che Adams può rinvigorire la squadra dal punto di vista della sicurezza nei propri mezzi, e rilanciare la stagione.

Foto: Instagram Torino