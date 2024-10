Adams acquisto azzeccato, ma l’autogol di Vagnati è figlio del nostro calcio

Davide Vagnati potrà indovinare qualche acquisto, sbagliandone il doppio, ma la sua dimensione – ripetiamo – non è da Toro. Potrà anche essere lodato da chi ha ruoli e mansioni in conflitto di interessi, le classiche e normali cose italiane. In fondo con Vagnati il Toro mai si è degnato di andare in Europa come è sempre accaduto nella gestione Cairo. Ma la spiegazione data una settimana fa sull’arrivo di Adams, buonissimo acquisto finalmente, è talmente imbarazzante da calpestare la storia del club. In pratica Vagnati ha spiegato di aver convinto l’attaccante ad accettare il trasferimento in granata dicendogli che sarebbe stato lo step necessario per andare in un altro top club italiano oppure per tornare in Premier. In pratica il Torino sarebbe stato per Vagnati lo scendiletto, la tappa intermedia, il tappetino granata e la sponda per consentire ad Adams un futuro più luminoso. Quando diciamo che in Italia non ci sono più i dirigenti di una volta, proprio Vagnati è il classico esempio. Al netto dei soliti lacchè che gli faranno tanti violìni e magari presto scriveranno un libro, possibilmente dopo un bel rinnovo-premio per le frasi su Adams. Della serie: “tutti in famiglia”…

Foto: Instagram ufficiale Vagnati