Adama Traoré entra e convince: Liverpool ko, il mercato lo aspetta

Adama Traoré è stato uno dei protagonisti del netto 3-0 che ha permesso alla sua squadra (il Wolverhampton) di abbattere il Liverpool. L’esterno spagnolo è partito dalla panchina, ma è entrato al 42’ al posto di Hwang, nella ripresa ha assistito Ruben Neves per il 3-0, è ripartito spesso con la sua potenza, regalando un pallone comodo a Jimenez che ha fallito il 4-0. Traoré è un uomo mercato: vi abbiamo raccontato come il suo attuale club gli abbia offerto il rinnovo, fin qui vanamente. Lo spagnolo ha proposte da tutta Europa, ma occhio al Napoli appostato – a sorpresa – dallo scorso novembre e che ha avuto contatti con il suo entourage anche negli ultimi giorni. Il profilo piace molto, a parametro zero sarebbe un grande colpo, a maggior ragione in previsione della possibile partenza – la prossima estate – di uno tra Lozano (attuale scadenza 2024) e Politano.

foto: Instagram Adama Traoré