Ad Salisburgo: “Mai così tanti tifosi in trasferta. A San Siro per una notte indimenticabile”

Stephan Reiter, amministratore delegato del Salisburgo, ha commentato l’esodo previsto di tifosi austriaci a San Siro per la sfida contro il Milan: “Siamo eccitati dal fatto che così tanti tifosi arriveranno a Milan per supportare la squadra in una sfida così importante. L’organizzazione di un viaggio del genere, col più grande numero di sempre di tifosi al seguito della squadra in trasfera, è qualcosa di meraviglioso. Non vediamo l’ora di vivere una notte indimenticabile a San Siro”. Per domani sera sono previsti oltre 4000 tifosi austriaci.