AD Premier League: “Scelta di Abramovich di cedere il Chelsea giusta. Proseguire sarebbe stato impossibile”

Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha parlato al Financial Times in merito alla decisione di Roman Abramovich di cedere il Chelsea.

Una decisione accolta favorevolmente dal dirigente della premier.

Queste le sue parole: “Accolgo in maniera positiva la decisione di Roman Abramovich di cedere il Chelsea, la situazione è precipitata in fretta e la sua posizione è insostenibile. Sarebbe stato impossibile proseguire e far finta di nulla. Prima il club sarà venduto, prima tutti avranno certezze. Quando può essere venduto? La cessione più rapida che abbiamo avuto è durata 10 giorni, ma si può fare anche prima. Di solito è questione di settimane, ma dipende dalla complessità e dal numero di potenziali acquirenti. Purtroppo niente cambierà finché Putin sarà al suo posto”.