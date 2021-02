Ad Ancelotti il Derby del Merseyside: Liverpool battuto 2-0 ad Anfield

Va all’Everton e a Carlo Ancelotti il “Derby del Marseyde”. I toffees si impongono 2-0 ad Anfield, in casa del Liverpool e mettono in grande crisi Klopp e i reds, alla quarta sconfitta di fila in Premier, con la zona Champions ora in grande rischio.

A rompere gli equilibri, dopo 3′, Richarlison. L’Everton ha poi gestito, soffrendo anche per la reazione del Liverpool ma ma bravo a colpire ancora all’83’ con un rigore di Sigurdsson.

In classifica ora c’è l’aggancio a 40 punti tra le due squadre, con il Liverpool che ora rischia la clamorosa esclusione anche dalla Champions League.

Foto: Twitter Everton