Acuto di Solbakken. La Roma batte il Verona 1-0 e aggancia il Milan a 44 punti

La Roma batte il Verona 1-0 grazie al primo acuto di Solbakken in Serie A, alla prima da titolare all’Olimpico. Roma arrembante nel primo tempo, molto determinata, ma incapace di rompere il muro del Verona per tutto il primo tempo, fino al recupero, quando Solbakken ha trovato la rete.

Al 15′, Mourinho ha perso anche Abraham, uscito per un brutto taglio al volto e con tanto sangue fuoriuscito. Al suo posto è entrato Belotti.

Gara molto maschia, con 4 ammoniti, tra cui Mourinho per proteste.

La Roma rompe il muro del Verona al 46′, giocata di tacco di Spinazzola per Solbakken che ha realizzato la prima rete in giallorosso.

Nella ripresa cala l’intensità e anche l’agonismo (ben 22 ammoniti nel primo tempo). La Roma concede poco, il Verona non riesce a rendersi pericolosissimo dalle parti di Rui Patricio, ma riesce a tenere il risultato in bilico fino al 90′.

Roma sempre pericolosa sui calci piazzati, Miracolo nel finale di Montipò su Cristante, a negare il raddoppio ai giallorossi.

Ma alla fine i 3 punti sono della compagine giallorossa, che risponde alle vittorie delle big e continua la marcia verso la Champions. Roma che sale a 44 punti, al terzo posto, a pari punti del Milan. Il Verona resta terz’ultimo con 17 punti, a -2 dallo Spezia che al momento è la prima delle salve.

