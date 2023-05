Acuna: “Abbiamo eliminato lo United, siamo preparati e non vediamo l’ora di giocare domani”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Siviglia, Marcos Acuna, ha così presentato la sfida di domani contro la Juventus, valida per la gara di andata delle semifinali di Europa League: “Siamo stati capaci di eliminare il Manchester e prima altre squadre non facili. Ci siamo preparati molto bene, siamo concentrati e non vediamo l’ora di giocare domani. Oltre a Di Maria e Paredes che sono amici ci sono tanti altri giocatori forti. Cercheremo di frenarli, hanno giocatori bravi soprattutto da metà campo in avanti e faremo di tutto per bloccarli. Come si prepara una partita chiave come questa? Come tutte le altre, con tranquillità e aspettando con calma e concentrazione e studiando l’avversario al meglio”.

Foto: Instagram Acuna