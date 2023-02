Acerbi: “Vorrei restare, qui sto bene. Entro luglio voglio certezze”

Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Nel corso di questa ha parlato del suo futuro, il trentacinquenne è in prestito ai nerazzurri ma di proprietà della Lazio. L’Inter può usufruire di un’opzione di riscatto per trattenere il classe ’88, ma non vorrebbero esercitarla per trattare il prezzo al ribasso. Le parole sul futuro del centrale difensivo: “Vorrei restare, qui sto bene. Una cosa la so per certa: non arriverò un’altra volta ad agosto senza conoscere il mio futuro. A luglio voglio sapere dove giocherò. Spero si trovi una soluzione al più presto per il mio riscatto: ho 35 anni, ma sto benissimo fisicamente e mentalmente”.

Foto: Instagram Inter