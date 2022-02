Acerbi sulla via del ritorno. Oggi in clinica per i controlli al flessore

È la stessa società biancoceleste a comunicare l’inizio della visita di controllo per Acerbi. Il difensore della Lazio è nella clinica per conoscere lo stato attuale del flessore, dopo l’infortunio riportato nel match contro l’Empoli. Non percepisce più dolore e attende il via libera per riprendere a pieno carico. Ecco il tweet della società:

FOTO: Twitter Acerbi