Acerbi sulla corsa Champions: “Ora dobbiamo rincorrere per colpa nostra”

Nella lunga intervista rilasciata sul canale YouTube della Lega Serie A, Francesco Acerbi ha commentato così la prossima sfida dell’Inter, attesa domani alle 17 dalla Salernitana: “A Salerno ci sarà una bolgia, abbiamo dimostrato che in campionato abbiamo perso con le piccole. La Salernitana è una buona squadra, gioca bene. Adesso sono tutte finali per noi perché sono tutte difficili. Abbiamo perso con l’Empoli, abbiamo pareggiato col Monza, abbiamo perso con lo Spezia. La partita di Salerno è come una finale, come tutto il campionato adesso”.

Poi ha proseguito parlando del rapporto con mister Simone Inzaghi: “Con Inzaghi ho un rapporto buono, ma è sempre un rapporto tra allenatore e giocatore, un rapporto che ogni giocatore deve avere col proprio allenatore. Quindi quindi c’è rispetto e ho molta stima, lui mi dà fiducia ed io cerco sempre di ripagarla”. E sul momento più bello con l’Inter: “Lo sgambetto al Napoli. Sapevamo che c’erano già tanti punti di distanza, però non era insormontabile. Poi da lì abbiamo perso punti e adesso siamo lì a rincorrere il secondo posto e cercare di entrare in Champions perché per colpa nostra in campionato si sta facendo di meno”.

Infine, sulla Supercoppa vinta contro il Milan: “È sempre bello vincere il derby o vincere un trofeo con un derby. Sono belle sensazioni quando vinci, è quando perdi che è un disastro”.

Foto: Instagram Acerbi