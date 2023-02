Acerbi su Skriniar: “Sapevamo del PSG, ma non ci ha mai detto nulla”

Francesco Acerbi ha parlato anche di Milan Skriniar nel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Il difensore slovacco vestirà la maglia del PSG a partire 1 luglio 2023, le parole del difensore: “Sapevamo tutti che aveva un’offerta Psg, ma non ci ha mai detto nulla. E a noi interessava poco… Abbiamo sempre visto l’impegno, questo ci importava. Poi a fine anno sarà un dispiacere vederlo andare via e non sarà facile sostituirlo: i giovani difensori bravi sono pochi e costano, vedi Scalvini”.

Foto: Instagram Skriniar