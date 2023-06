Acerbi: “Buongiorno ha fatto una buonissima partita. C’é bisogno di ragazzi giovani”

Il difensore dell’Italia Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 2-3 contro l’Olanda valida per la finale terzo e quarto posto di Nations League. “Abbiamo cambiato tanti interpreti, l’Olanda è una squadra forte e batterla non è mai facile”. A una domanda sul debuttante Buongiorno e su come questa Nazionale stia cambiando, ha risposto che “è giusto che sia così. C’è bisogno di ragazzi giovani che vogliano emergere. Anche se sbagliano, fa niente. Ha fatto una buonissima partita: è un ragazzo umile, si vede e ha personalità. Farà sicuramente strada. Ha tutto per fare qualcosa di importante, dipenda da lui”. Sul futuro: “Adesso vacanze, perché ci vuole. Poi si va in ritiro e si vedrà quando sarà il momento”.

Fonte Foto: Instagram Acerbi