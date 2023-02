Acerbi: “Sto bene all’Inter. Futuro? Non faccio il presidente o il direttore sportivo, non decido io”

Francesco Acerbi, alla vigilia della sfida tra Inter e Porto, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport: “All’Inter sto bene, ma non decido io perché non faccio il presidente, né il direttore né l’allenatore. So come è la situazione, io penserò solo al campo. Quando ci sarà da parlare mi diranno loro cosa si sono detti, io so solo che sto bene qua”.

Foto: Instagram Inter